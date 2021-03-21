“Geleceğimizi birlikte inşa etme gayreti içinde olmalıyız”

Vali Mustafa Çiftçi, “Nevruz” mesajında, yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin, dayanışmamın sembolü Nevruz Bayramı’nı kutladığını belirterek, baharın müjdecisi bu güzel günün ve gelecek günlerin, barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk içinde geçmesi dileğinde bulundu.

Vali Çiftçi’nin mesajı şöyle:

“Nevruz yeni bir gün olduğu kadar, baharın uyanış müjdesi, barış ve kardeşliğin diriliş mevsimidir. Aynı zamanda Türk dünyasını kuşatan binlerce yıllık kutlu bir geleneğin, birlik ve kardeşlik meşalesinin simgesidir.

Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Anadolu'dan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada yüzyıllardır kutlanan Nevruz, sadece bir bahar bayramı olmanın ötesinde, bu geniş coğrafyadaki köklü medeniyet birikimine işaret eden; unutturulmak istenilen kardeşliğimizi, birlikte yaşama kültürümüzü bize tekrar hatırlatan önemli bir tarih mirasıdır.

Aynı gök kubbenin altında dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin yaşayan kadim bir milletin evlatları olan bizler; tabiatın uyanışını gönüllerin ve zihinlerin de uyanışına vesile olarak görmeli, medeniyetimizin farklı renk ve dokularını sevgi ve hoşgörü ortamında yakınlaştırarak birliğimizi güçlendiren Nevruz geleneğini gelecek kuşaklara aktarmalı, geçmişi birlikte oluşturduğumuz gibi, geleceğimizi de birlikte inşa etmenin gayreti içinde olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Saygıdeğer Çorumluların, yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin, dayanışmamın sembolü Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyor; baharın müjdecisi bu güzel günün ve gelecek günlerin barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk içinde geçmesini temenni ediyorum.”

