Eğitim Sen Şube Eğitim Sekreteri Ahmet Önemli, düzenlenen kutlama programına dair bilgiler verdi.

Eğitim Sen üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen kutlama programı, Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz’ın açılış konuşması ile başladı.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nün, Türkiye’den sadece Eğitim Sen’in üyesi olduğu Eğitim Enternasyonali’ne üye yüzden fazla ülkede eş zamanlı olarak kutlandığını belirten Ali Ekber Beyaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Salgın sürecinde alternatif eğitim modeli olarak sunulan çevrim içi eğitimin çöküşü öğretmensiz eğitimin olamayacağını, yüz yüze eğitimin yerini hiçbir eğitim modelinin alamayacağını ve öğretmenin eğitimin temel öznesi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Salgın sürecinde covid 19 virüsünden kaynaklı yitirdiğimiz öğretmenleri saygıyla anıyorum.

Haklarımız yok sayılıyor. Emeğimiz çalınarak değersizleştiriliyor. Geleceğimiz belirsizliğe mahkûm edilmek isteniyor. Bu gidişatı değiştirebiliriz. Yeter ki el ele verip, umudumuzu güçlendirelim. Hepimizin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun.”

Artvin Kemalpaşa Kaymakamı Faruk Saygın’ın öğretmene saygısız tavrına da değinen Beyaz, olayı sıradan bir olay olarak görmemek gerektiğini ve öğretmenlerin toplum içerisindeki saygınlığının yok edilmesi ve değersizleştirilmesi yolunda atılan sistematik adımlardan birisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

EMEKLİ ÖĞRETMENLER UNUTULMADI

Şube Başkanı Beyaz’ın konuşmasının ardından Eğitim Sen üyesi emekli öğretmenler unutulmadı. Eğitim camiasına ve Eğitim Sen’e yıllarca emek veren emekli üyeler plaketle onurlandırıldı.

Plaket töreninin ardından Eğitim Sen üyesi öğretmenlerin hazırladığı müzik dinletisi ile program sonlandırıldı.

(Haber Merkezi)

