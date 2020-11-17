“Geleceği birlikte inşa ediyoruz”

Okul ziyaretleri kapsamında Özel Çorum TED Koleji, Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi, Özel Elit Koleji, Özel Değerler Anadolu Lisesi ve Özel Seçkinler Anadolu Lisesi, Özel Ada Koleji, Özel Pınar Koleji, Özel Doğa Koleji, Özel Final Akademisi Anadolu Lisesi, Özel Sınav Anadolu Lisesi ve Özel Fen Bilimleri Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle biraraya gelen Sarı, yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri, yapılan ve planlanan çalışmalar ile öğrenci başarı istatistikleri konusunda bilgi alarak görüş alışverişinde bulundu.

Sınıfları dolaşarak öğrencilerin derslerine katılan Yakup Sarı, öğretmenlerle sohbet etti. Öğretmenin geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusu olduğunun altını çizen Yakup Sarı, “Gücümüz yettiğince özel ya da devlet okulu fark etmeksizin okullarımızı gezerek, öğrenciler ve öğretmenlerin taleplerini dinliyoruz. Birlikte fikir alış verişinde bulunarak, güzel sohbetler gerçekleştiriyoruz.

Okullarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini, projelerini, pandemide almış oldukları tedbirleri yerinde incelemiş olduk. Sınıf sınıf dolaşarak öğretmen ve öğrencilerimiz hayallerine ortak olduk. Hiçbir zaman unutmamamız gereken, özel ya da resmi okul olsun, bizler geleceği inşa ediyoruz. Sorumluluğumuz ve yükümüz çok ağır. Her zaman bunun bilincinde, milletimize ve devletimize hizmet edeceğiz” dedi.

İlimizde faaliyet gösteren, bünyesinde farklı kademeler ile eğitim öğretime devam eden 21 özel okulun tamamını ziyaret ettiklerini söyleyen Sarı, eğitim ve öğretime katkı sağlayan öğretmen, idareci ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

(Haber Merkezi)