“Geçmişi yok sayarsak geleceğe emin adımlarla yürüyemeyiz”

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün de destek verdiği “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Medya” konulu Sosyal Bilimler Ulusal Çocuk Kongresi dün saat 10.00’da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Kongrenin açılışına Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, BİLSEM Müdürü Sadık Efe. Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ile 25 ilden gelen BİLSEM öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Çorum’da üç gün sürecek olan etkinlikle ilgili bilgi verilen programda ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak BİLSEM öğrencilerinin kültürel miras bilincine sahip olmasının önemine değinildi. Bu kapsamda düzenlenen program ile BİLSEM öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kazanarak somut olmayan kültürel miras öğelerine de sahip olmalarının hedeflendiği dile getirildi.

BİLSEM’lerin özel yetenekli öğrencilerin geliştirilmesi amacıyla eğitim veren kurumlar olduğunu söyleyen Milli Eğitim Müdürü Kodek, “Bu kurumlarda çağın gerektirdiği eğitimlerin verilmesinin yanında kültürel kimliğe, milli ve manevi değerlere bağlı geleceğin lider bilim insanları yetiştirilmektedir. Biz eğitimciler için her öğrenci önemlidir ve gözardı edemeyiz. Feda edebileceğimiz tek bir ferdin olmadığına inanıyoruz. BİLSEM’ler öğrenci profilleri itibariyle ülkenin geleceğine ışık tutan kurumlar olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle bugün başlayacak olan kongrede BİLSEM öğrencilerimiz üst düzey bilgi, beceri, tutum ve davranışları deneyimlemiş olacaktır. Kongrenin kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hususunda katkı sunması temennisiyle 20 ilden gelerek bildirileriyle renk ve değer katacak öğrenci ile öğretmenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Çorum BİLSEM’in bugüne kadar ilkleri hayata geçirdiğini ve sadece kendi öğrencilerine değil ildeki diğer öğrencilere de ulaşmayı başardığını söyleyen Okul Müdürü Efe de ülkenin dört bir yanından gelen BİLSEM öğrenci ve öğretmenleri ilimizde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Programda Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından davetlilere müzik dinletisi sunulurken, açılış programında son olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül bir konuşma yaptı.

Programın ülkenin geleceğine söz sahibi olacak olan BİLSEM öğrencilerinin kültürel miras sahip olarak Türkiye’ye sağlayacakları katkılar açısından büyük bir önem taşıdığını anlatan Genel Müdür Gül, geçmişin yok sayılması halinde geleceğe emin adımlarla yürümenin mümkün olmayacağını ve medeniyetimiz sahip olduğu değerleri gelecek kuşaklara en uygun şekilde aktarmak zorunda olduğumuzu vurguladı.

Böylesine kıymetli ve anlamlı bir program için Çorum’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Gül, bu çalışmanın BİLSEM öncülüğünde devam eden önemli bir çalışma olduğunu bildirdi. İnsanların sosyal hayatın akışı içinde gerçekleştirdiği pek çok faaliyet bulunduğunu kaydeden Mehmet Nezir Gül, bunlardan asırlardır süre gelenlerin toplumların somut kültürel mirasını oluşturduğunu, öğrencilerin gerek yazılı, sözlü, somut ve somut her türlü kültürel miras bilincine sahip olmasını önemsediklerini açıkladı.

Milletlerin geçmişleri bulunduğunu, şu anki neslin geçmişten devraldığı kültürel unsarların gelecek kuşaklara da aktarılmasının önemli olduğunu kaydeden Gül; “Biz birden oluşmadık. Şu an 21. Yüzyılda yaşayan bizler, sahip olduğumuz bilgileri birden edinmedik. Bir defa insanlık bilimadamların, mucitlerin, düşünen insanların, sanatkar ve zanaatkarların ortaya koyduğu ürünlerin devredile devredile bir sonraki kuşağa aktarması, her kuşağın da bu mirası en güzel şekilde değerlendirerek ileriye yönelik daha da uygun hale getirdiğini görüyoruz. Bugün bakacak olursak mimaride sanatta kültürün ve teknolojide sürekli bir gelişim olduğunu görüyoruz. Biz bu mirası değerlendirerek geleceğe güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Bu bakımdan atalarımızın geçmişte yaptığı güzellikler bizim için çok değerli. Kültürel mirasımız bizim için önemlidir. Toplumsal dönüşüm ve değişimin hızlı olduğu bir çağdayız. Bizler medeniyetimize kendi kültürümüze mirasımıza sahip çıkmaz isek tamemen güdükleşiriz, köksüzleşiriz, mankurtlaşırız, zombileşiriz.

Geçmişinden tamamen koparılan bir noktaya getiriliriz. Hiçbir insan geçmişini yok sayarak geleceğe ilerleyemez. Geçmişi yok sayarsak geleceğe emin adımlarla yürüyemeyiz. Bizler hayatın tüm alanlarında geçmiş geleceğe en güzel şekilde ulaştırma gayretinde olmalıyız. Anadolu medeniyetlerin beşiğidir. Çorum’da bizler için önemli bir şehir. Hitit medeniyeti ve Osmanlı ile farklı medeniyetlere evsahipliği yapan bir coğrafyadır. Anadolu toprakları pek çok farklı ırk ve milletlerden insanların buluştuğu, her birinin kendi kültürlerini ortaya koyduğu yüreği geniş bir coğrafyadır. Bizler tüm medeniyet değerlerine saygı göstermeli ancak kendi değerlerimizi de tamamen benimseyerek gelecek nesillere aktarmalıyız. Aldığımız bu güzel mirası geleceğe en iyi şekilde devretmeliyiz. Kendi değerlerine yabancılaşan bir nesil olmamalıyız. Bizim amacımız geçmişi köklerimizden beslenerek geleceğe uzanabilmektir. Ufkumuzu geniş tutarak en güzel çalışmaları ortaya koymak zorundayız. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi İstikbal Göklerde olduğu kadar İstikbal köklerdedir” diye konuştu.

Kongrede daha sonra Genel Müdür Mehmet Nezir Gül’e Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç tarafından Sosyal Bilimler Çocuk Kongresi’ne katkısı için plaket verildi. Çocuk Kongresi’nde daha sonra ise iki gün içinde yapılacak olan oturumlara geçildi. Program kapsamında öğrencilerin atölye çalışmaları yapılacağı da bildirildi.

(Volkan SINAYUÇ)