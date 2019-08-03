Geçler, Şehit Öğretmen Aybüke’nin kabrini ziyaret etti

Atlas İzcileri, Kayseri Alsancak İzcilik Gençlik Spor Kulübü ve Çağlayan Gençlik Merkezi ile birlikte düzenledikleri Osmancık gezisinde Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ ı kabri başında andılar. Atlas Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Özdemir anma törenine katılanlara teşekkür ederek, "Allah devlete, millete zeval vermesin, gönlünde sevgi ve iyilik besleyen insanlara fırsat versin. Şehit öğretmenimiz ilk değil son da olmayacak. Tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum” dedi.

(Haber Merkezi)