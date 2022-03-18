Mitinge bölge illerinin yanı sıra Çorum’dan da geniş bir katılım sağlanacak.

Aralarında Çorum’un da bulunduğu 11 ilden katılımın sağlanacağı mitingle ilgili olarak Eğitim-Sen Çorum Şubesi tarafından Gazi Caddesi’nde bildiri dağıtımı yapıldı.

Bildiri dağıtımı öncesinde kısa bir açıklama yapan Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Geçinemiyoruz! Zamlar Geri Alınsın” bölge mitingi için Çorum’dan 19 Mart 2022 Cumartesi günü Özdoğanlar Kavşağından saat 08.30’da hareket edileceğini söyledi.



Toplumun % 99’unu oluşturan kamu emekçileri, işçiler, asgari ücretliler, emeklikler, işsizler, kadınlar, EYT’liler, küçük esnaflar, çiftçiler olarak çok zor bir süreçten geçtiklerini kaydeden Beyaz, “Rakamlar yalan: yoksulluk, işsizlik gerçek. İktidarlar yıllardır “Halkı enflasyona ezdirmedik” diyor. Ama her seferinde hayat pahalılığı altında ezilen, işsiz kalan hep biz oluyoruz. Her yeni güne yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Asgari ücrete, maaşlarımıza ve emeklilere yapılan göstermelik artışlar daha ceplerimize girmeden eriyip, buharlaşıyor. Elektriğe, doğalgaza yapılan fahiş zamlar, akaryakıt ürünlerine yapılan rekor zamlarla sürüyor” dedi. (Taner ŞİMŞEK)