“Geçinemiyoruz diyen yalan söylüyor”

Geçinemiyoruz diyenlerin yalan söylediğini kaydeden bir kadın, “Şu Çorum gibi yerde geçinemiyorum diyen yalan söylüyor” yorumunu yaptı.Geçinebiliyor musunuz sorusuna aldığımız bazı cevaplar şöyle;Emekli bir vatandaş, “Emekli zor geçiniyor. Zor geçiniyoruz, şu günlerde 1.500 – 2.000 TL maaş veriliyor bize. Ay başına 100 – 200 TL eksik giriyoruz” dedi.Eşinin vefat ettiğini ve onun maaşıyla hayatını idame ettirdiğini belirten bir kadın “Açık konuşmak gerekirse geçinemiyoruz. Eşimin maaşı yetmiyor, ek bir gelire ihtiyacım olduğu için ahşap tepsiler boyayıp satıyorum. Kazandığım 3-5 kuruşla pazarımı, mutfak ihtiyaçlarımı karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

Hayatın pahalılığından dert yanan genç öğrenci, “Fazla harcamam olmamasına rağmen ailemiz zorlanıyor. Bugün bir oyuncak 90 lira olmuş” şeklinde konuştu.

Geçinemiyoruz diyenlerin yalan söylediğini kaydeden bir kadın, “Şu Çorum gibi yerde geçinemiyorum diyen millet yalan söylüyor. Ben 1.300 maaş alıyım 3 bebeğim olsun bakarım o parayla. Millet hep yalan söylüyor. Çorum’da hiç fakir bir kişi duydunuz mu? Nasıl geçinemiyorlar? Hayat pahalıysa ona göre harcasınlar” dedi.

Zaman zaman Antalya’da zaman zaman Çorum’da yaşadığını söyleyen bir vatandaş şunları söyledi: “Bir ülkede sanayi olmazsa, tarım olmazsa haliyle işsizlik olur. İşsizlik çok. Cumhuriyetin kazanımları gitti. Bu şartlarda nasıl geçinilsin.”

Geçiniyorum Allah’a şükür diyen bir vatandaş, “Çok rahatım şükürler olsun. Allah razı olsun Tayyip babadan emekliyi mağdur etmiyor” şeklinde cevap verdi.