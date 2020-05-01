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Geçici hayvan bakımevindeki kafeslerin çatıları onarıldı

Çorum Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvan kafeslerinde tamir ve tadilat işlemlerini tamamladı.

01 Mayıs 2020 Cuma 21:00
Geçici hayvan bakımevindeki kafeslerin çatıları onarıldı

Sokak hayvanlarının tedavi işlemleri süresince müşahede altında tutulduğu Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan kafeslerin çatıları yenilendi. Kafeslerin zarar gören, yıpranan kısımları tamir edilerek boyandı. Hayvanların daha rahat ve konforlu bir ortamda gözlem altında tutulmaları için özen gösterdiklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, klimalı kafesler sayesinde hayvanların yazın serin, kışın da sıcak ortamlarda müşahede altında tutulduğunu vurguladı. Tuncel, “Belirli aralıklarla merkezimizde bulunan hayvan kafeslerinin bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Kış ayları sebebiyle zarar gören kafes çatılarını değiştirdik, kafeslerin zarar gören bölümlerini onarıp boyama işlemlerini yaptık. Hayvan dostu bir belediye olarak sokak hayvanları ve yaban hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz" dedi.

(Haber Merkezi)

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