Geceye renk kattılar

Altınkaya Arena’da önceki gece düzenlenen ve yüzlerce canın katıldığı gecede ilk olarak Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Derneği tarafından halkoyunları gösterileri sunuldu. Konuşmaların ardından ikinci kez sahne alan Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Derneği gösterisi sonrasında uzun süre alkış aldı.

Davetlilere yemek sırasında genç Zakir İsmail Güçlü tarafından müzik ziyareti sunulurken, sahneye son olarak ise türkülerin güçlü yorumcusu Caner Gülsüm ve ekibi çıktı.

Geceye katılanlar Caner Gülsüm’ün türküleri eşliğinde geç saatlere kadar eğlendi.



(Volkan SINAYUÇ)