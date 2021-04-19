Gecenin karanlığında silah sesleri duyuldu! Mahalleli dışarı fırladı! 

ÇORUM’da bir evin balkonuna tüfekle ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Olay dün gece 23.45 saatlerinde Kale Mahallesi Aydınlıkevler 1. Sokakta meydana geldi. İddialara göre, daha evlerinin balkonunda bulunan A.A., ile B.N’ye ateş açıldı. Açılan ateş sonucu A.A.,el ve yüz kısmına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralıyı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma 'ne kaldırılırken, Olayın şüphelileri yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Silahlı kavga sırasında park halindeki iki araçta hasar gördü. Polis, olaya karıştığı belirlenen bir kişiyi suç aleti silahla birlikte ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



