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Geçen yıl Çorum’daki 41 gıda ve yem işletmesine ceza kesildi

Çorum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi.

Geçen yıl Çorum’daki 41 gıda ve yem işletmesine ceza kesildi

Çorum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi.

24 Ocak 2020 Cuma 23:11
Geçen yıl Çorum’daki 41 gıda ve yem işletmesine ceza kesildi

Yapılan denetimlerde 41 gıda ve yem işletmesine idari para cezası uygulandığının belirtildiği açıklamada 5 Yem işletmesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, 2 gıda işletmesinin de üretimden men edildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıklamasında; buğdayda ekonomik zarara neden olan süne zararlısı ile mücadele kapsamda 2019 yılında Alaca, Boğazkale, Lâçin, Sungurlu ve Merkez ilçemizde ormanlık alanlarda belirlenen bölgelere toplamda 1.500 adet keklik salımı gerçekleştirildiği, yem bitkisi ekilişlerini geliştirme projesi kapsamında; İl Özel İdaresi bütçe desteği ile Silindirik Balya Makinesi ve balya sarma makinesi kombine, Çayır Biçme Makinesi, Ot Toplama tırmığı, Kare Balya Makinası alımı gerçekleştirildiği anlatıldı.

Açıklamada 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili şöyle denildi:

“Sel ve dolu afetlerinden ürünleri zarar gören toplam 3.371 çiftçilerimize; 1.600 ton buğday, 400 ton tritikale, 13 ton yonca tohumu ve 900 paket de silajlık mısır dağıtımı gerçekleşmiştir.

Karadut Fidanı Dağıtım Projesi Kapsamında; Merkez ilçedeki 200 köye toplam 4.000 karadut fidanı dağıtımı gerçekleşmiştir.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 4 ekonomik yatırıma ait projelerin yürütülmesine devam edilmiş ve yıl içerisinde bitirilmiştir.

13. Etap kapsamında müracaatı bulunan 47 projemiz mevcuttur. Bakanlık onay aşamasındadır. Çks Kayıtlı çiftçi sayısı 38.590 kişidir. 25.274 Adet Hayvancılık yapan işletme, 51 Adet Ticari kanatlı işletmesi, 14 Adet Hastalıktan Ari işletme ruhsatı verilmiştir.

2019 Yılı desteklemeleri müracaat ve askı işlemleri devam etmektedir.

İlimizde 50.000 Dekar alanda 17.500 Sertifikalı Tohum üretilmiştir. 2019 Yılında İlimizde kullanılan ilaç sayısı 72.3 ton dur. 2019 Yılı 505 zirai mücadele ilaç, tohum, gübre, makine bayii sayı yapılan denetim 931 adettir. 2019 Yılı 88.000 ton Kimyasal gübre kullanılmıştır. 2019 Yılı 37.000 ton bitkisel ürün ihracatı yapılmıştır. 4.600 dekar alanda iyi tarım uygulaması yapılmaktadır. 12 Çeşit hayvan hastalığına karşı 2.400.000 doz aşı yapıldı. 2.750.000 Hayvan sağlık taramasından geçirildi

129 Adet Hayvan hastalığı çıkışımız oldu. Kene mücadelesi için meraya çıkan 220.000 hayvan ilaçlandı.

1.600.000 Adet yumurta, 430 ton süt ve süt ürünleri ihracatı yapıldı. 42.000 Hayvana suni tohumlama uygulandı. İl dışına 30.000 Canlı Hayvan, 1000 ton et ve et ürünü, 700.000.000 Yumurta ve 1.5 ton bal sevk edildi. Toplam 5 gölete 58.000 yavru balık bırakıldı. 8 Köyde mera 20.000 Dekar alanda mera ıslahı çalışmaları devam etmektedir. 64.000 Dekarlık Tarımsal alana satış onayı verildi. 19.000 Dekarlık Tarımsal alanda miras yoluyla el değiştirilmiştir. İlimizde Gıda kontrolör sayısı 30 kişidir.

Yaklaşık 4.800 Gıda işletmesine 6.636 denetimi yapılmıştır. 45.000 ton Gıda ürünü ihracatı yapılmıştır.

219 Alo Gıda müracaatı sonuçlandırılmıştır. 365 Adet Gıda ve Yem numunesi alınmıştır.

2020 yılında da çalışmalarımız aynı konularda devam etmektedir.”(Haber Merkezi)

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