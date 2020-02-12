Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
121163
ALTIN
304.221
DOLAR
6.0373
STERLİN
7.8391
EURO
6.5879

Geçen ay trafik kazalarında 115 kişi hayatını kaybetti

2020 Ocak ayı trafik istatistikleri belli olurken,115 kişinin meydana gelen kazalarda gözlerini hayata yumduğu kaydedildi. Sadece Ocak ayında yapılan kaza sayısı ise 31 bin 561 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay trafik kazalarında 115 kişi hayatını kaybetti

2020 Ocak ayı trafik istatistikleri belli olurken,115 kişinin meydana gelen kazalarda gözlerini hayata yumduğu kaydedildi. Sadece Ocak ayında yapılan kaza sayısı ise 31 bin 561 olarak kayıtlara geçti.

12 Şubat 2020 Çarşamba 15:05
Geçen ay trafik kazalarında 115 kişi hayatını kaybetti

Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece Ocak ayı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına bin 658 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde kazalara gizli buzlanmalarında sebep olduğu görülürken, en çok zincirleme kazaların medyada yer aldığı kaydedildi.

KAZALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ SÜRÜCÜ HATALARINDAN KAYNAKLANIYOR

Ajans Press’in, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Ocak ayı trafik istatistikleri belli oldu. Böylelikle Ocak ayında yapılan kaza sayısı ise 31 bin 561 olarak saptanırken, ölümlü kaza sayısı 114 olarak gözlendi. Meydana gelen kazalarda 18 bin 689 kişi de yaralanırken, 115 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik kazasına neden olan en büyük unsurun da 11 bin 955 ile sürücüden kaynaklandığı gözlenirken, bin 190 kazanın yaya kaynaklı olduğu, 233 kazağının da araçtan sebeple meydana geldiği kaydedildi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Ferahoğlu çiftinden resim sergisi
Ferahoğlu çiftinden resim sergisi
“Sağlık için gelen turist 3 kat fazla para harcıyor”
“Sağlık için gelen turist 3 kat fazla para harcıyor”
Elektrikçi esnafı yeni müdürü kutladı
Elektrikçi esnafı yeni müdürü kutladı
Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak
Vali Çiftçi'den öğrencilere kar tatili mesajı: "Lütfen mesaj atmayın"
Vali Çiftçi'den öğrencilere kar tatili mesajı: "Lütfen mesaj atmayın"
Tüketici örgütleri kredi kartlarında da düzenleme bekliyor
Tüketici örgütleri kredi kartlarında da düzenleme bekliyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim