Gecekondu yangınında baba ve kızı kurtarıldı

Yangın, saat 07:30 sıralarında Kunduzhan Mahallesi Çiriş 3'üncü sokakta Çetin Ruhi Karaçam'a ait tek katlı gece konduda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Evden duman ve alevlerin yükseldiğini gören komşuları itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin arasında kalan Çetin Ruhi Karaçam ile kızı Sevda Karaçam'ı kurtarıldı. Baba ve kızı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Sevda Karaçam'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Bir baba ile kızının içeride olduğunun öğrenilmesi üzerine ekiplerimiz içeri girerek baba ve kızını evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangının çıkış nedenini araştırıyoruz" dedi.