Gece yanan iş yerinde gündüz tekrar yangın başladı
ÇORUM'da Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında zarar gören 5 dükkanda zarar tespit çalışması sürerken, yanan bir iş yerinin çatı katında yeniden dumanların yükselmesi nedeniyle itfaiye ekipleri yeniden müdahalede bulundu.
Güncel 30.05.2020, 17:52 30.05.2020, 18:07
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Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 21. Cadde'de bulunan bir marangoz atölyesinde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Atölyedeki ağaç malzemenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki değirmen makineleri imalatı yapılan iş yeri ile boya deposuna sıçradı. Peş peşe patlamaların yaşandığı yangına müdahale eden ekipler, 2 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangında 3 iş yerine ait 5 dükkan büyük zarar gördü. Yanan iş yerlerinde hasar tespit çalışması sürerken, bazı iş yeri sahipleri alevlerden zarar görmeyen eşyalarını dışarı çıkardığı sırada yeniden yangın başladı ve ikinci kez itfaiye ekipleri bir iş yerinin çatı katında yükselen dumanlara müdahale etti.
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