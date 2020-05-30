Gece yanan iş yerinde gündüz tekrar yangın başladı

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 21. Cadde'de bulunan bir marangoz atölyesinde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Atölyedeki ağaç malzemenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki değirmen makineleri imalatı yapılan iş yeri ile boya deposuna sıçradı. Peş peşe patlamaların yaşandığı yangına müdahale eden ekipler, 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangında 3 iş yerine ait 5 dükkan büyük zarar gördü. Yanan iş yerlerinde hasar tespit çalışması sürerken, bazı iş yeri sahipleri alevlerden zarar görmeyen eşyalarını dışarı çıkardığı sırada yeniden yangın başladı ve ikinci kez itfaiye ekipleri bir iş yerinin çatı katında yükselen dumanlara müdahale etti.