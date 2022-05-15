Gece saatlerinde korkutan yangın
Çorum'da gece saatlerinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın panik yarattı.
Güncel 15.05.2022, 13:30
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Olay Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yükselen dumanları fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İhbarı alan Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2 ev sakini 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cadde üzerinde ve Binada yaşayan vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.
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