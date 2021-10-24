“Gece-gündüz ısı farkı önemli risk”

VİRÜSLER BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının bu mevsimde çocukluklarda en sık görülen hastalıklar arasında olduğunu belirten, Çorum Özel Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Uzm. Dr. Fatih Sarı, Uzm. Dr. Engin Uzunosmanoğlu ve Uzm. Dr. Özgür Özçerezci; nezle olarak da bilinen, soğuk algınlığı ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının en önemli etkenlerinin virüsler olduğunu kaydettiler.

Uzmanlar özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda soğuk algınlığı, farenjit, larenjit, nezle, grip, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi enfeksiyonların sonbahar ve kış aylarında görülme sıklığının arttığını belirtip, alınması gereken önlemler hakkında ailelere uyarıda bulunuyorlar.

Çorum Özel Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları; “Özelikle gece-gündüz arasında önemli sıcaklık farkı yaşadığımız bu günlerde, mevsim değişikliklerine bağlı olarak ve vücudumuzda yaşadığımız streslerden dolayı viral enfeksiyonlara yakalanma şansımız daha da artmaktadır. Okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte, kapalı alanlarda toplu yaşamanın sonucu olarak bu hastalıklar daha da fazlalaşmaktadır” dediler.

AĞIR ENFEKSİYONLARIN GELİŞMESİNE NEDEN OLABİLİR

Soğuk algınlığı, nezle farenjit gibi hastalıların birtakım virüslerin neden olduğu hastalıklar arasında yer aldığını ifade eden Çorum Özel Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları; “Bu virüsler ayrıca üst solunum yolu hastalıklarına da etkendir. Virüs enfeksiyonlarına bağlı krup, trakeobronşit, bronşiolit ve zatürre hastalıklarını da bu dönemde çok görüyoruz. Bu hastalıklarda bulaşma, direk temas ve damlacık yoluyla olur. Bu virüsler başlangıçta ağızda ve boğazda çoğalarak, daha sonra bronş, bronşiolit ve zatürre yapar. Özellikle 6 aydan küçük bebeklerde ağır enfeksiyonların gelişmesine sebep olabilir” diye konuştular.

BELİRTİLERİ; ANİ TİTREME, BAŞ AĞRISI VE ATEŞ

Virüs alındıktan 4-8 gün sonra hastalığın gelişmiş olacağını ve soğuk algınlığı olarak başlayıp hafif ateşle kendini göstereceğini vurgulayan uzmanlar, 1-2 gün içerisinde ise yüksek ateşle birlikte solunum yetmezliği yaşanabileceğini belirtti. Çorum Özel Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları; “Bu durum bebeklerde solunum yetmezliği ve ölümlere neden olabilir. Bu virüsler grip olarak bildiğimiz hastalığa da neden olmaktadır. Virüsün kuluçka dönemi 1-3 gündür. Ani titreme, baş ağrısı, ateş, miyalji dediğimiz kas ağrıları ve halsizlik en belirgin bulgularıdır. Öksürük ve 40 dereceyi bulan ateş olabilir. Üzücü ve istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir” dediler.

Bu hastalıklarda bilinçsizce, doktor önerisi olmadan ilaç kullanmanın çok yanlış olduğunu ifade eden Çorum Özel Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları; “Soğuk algınlığının bulguları bile çok önemli hastalıkların habercisi olabilir. Bu yüzden zaman kayıplarından kaçınıp en erken sürede hekime başvurulmalıdır. Bu hastalıklardan korunmak için ise çocuklara hava değişimlerine uygun kıyafetler giydirilmelidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Mümkün olduğunca kapalı ve kalabalık alanlardan uzak durarak, çocukların büyüme-gelişme ve aşılanmalarının eksiksiz takip edilmesi gerekmektedir.”

