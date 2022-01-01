Gece boyu denetim
Çorum’da yılbaşı gecesi trafik ekipleri tarafından birçok noktada ağırlıklı olarak alkole yönelik trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Güncel 01.01.2022, 13:06
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Yapılan uygulamalarda araçlar durdurularak sürücülere alkol ve aynı zamanda ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, “İlimizin pek çok bölgesinde şok alkol uygulaması yapıyoruz. Alkollü araç kullanan sürücüler başta olmak üzere, abartı egzoz drift yönünden de gece boyu çalışmalarımız devam edecek” dedi.
(Yusuf ÇINAR)
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