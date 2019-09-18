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Gazipaşa’da aşure buluşması

Gazipaşa Ortaokulu’nda Aşure Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte toplamda 550 kişiye aşure dağıtılırken, öğrenciler aşure için okul bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Gazipaşa’da aşure buluşması

Gazipaşa Ortaokulu’nda Aşure Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte toplamda 550 kişiye aşure dağıtılırken, öğrenciler aşure için okul bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 23:56
Gazipaşa’da aşure buluşması

Okul Müdürü Yaşar Kabakcı, milli ve manevi değerlerin önemini vurgularken, “Aşure çağlar ötesinden günümüze ulaşan geleneksel ve dini bir yiyecektir. Aşure onca çeşitliliğe rağmen aynı kazanda kaynamayı ve kaynaşmayı anlatan birliğin ve beraberliğin simgesidir. Biz de okul olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirmek istedik.

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtildiği gibi her Türk çocuğunu milli ve manevi değerlerle büyütmek biz eğitimcilerin görevidir. Bugün de bu görevlerden birini yerine getirmek için bir aradayız. Etkinliğimize katılan başta Milli Eğitim Müdürüm olmak üzere bütün misafirlerimize, bu etkinliğe maddi ve manevi destek olan öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Aşure Günümüz kutlu olsun, birlik -beraberliğimizi perçinlesin, sağlık ve huzur getirsin” ifadelerini kullandı.

(Esra ESEN)

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