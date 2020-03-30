Gazipaşa Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinden “Evdekal” etkinliği

Türkiye'de özellikle öğrencilerin ve çocukların evde kalmaları konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla “Gökkuşağı” etkinliği başlatıldı.

Çorum’da ilk defa bir okulda öğretmenlerin önderlik ettiği etkinlikte çocuklar da Coronavirüs etkisini daha sağlıklı bir ortama çevirmek amacıyla Gazipaşa Ortaokulu öğretmenleri kendi çocukları ve iletişime geçtikleri öğrenciler aracılığıyla evlerinde bu günü “Evdekal” sloganına Gökkuşağı etkinliği ile destek verdi.

Bu etkinlikle evde sürekli kalan çocukların sadece kendisinin değil diğer akranlarının da evde olduğunu anlamaları ve birbirlerine destek amacıyla Gökkuşağı resmi çizerek pencerelerine asıp “Ben de evdeyim” lütfen “Sen de evde kal” çağrısı yaparak birlikte hareket etme çağrısında bulunuldu. Okul Müdürü Yaşar Kabakcı bu etkinliğe Çorum'da ki bütün veli ve çocukların katılmaları isteğinde bulundu.(Haber Merkezi)