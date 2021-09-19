“Gazilik ve şehitlik vatan sevgisinin sembolüdür”

Bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen Türk milletinin bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saydığını ve bu fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıktığını belirten Doğan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Kahraman gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanının verildiği günün yıl dönümünü “Gaziler Günü” olarak kutlamaktayız.

Yurdumuzun her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güçlü koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanların yaşayan abideleridir.

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin bütünlüğü uğrunda mücadele ederken hayatlarını ortaya koyan şanlı gazilerimizi şükran ve minnetle yâd ediyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” (Haber Merkezi)

