“Gazilerimiz sayesinde özgürce yaşayabiliyoruz”

Çorum Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gaziler için “hediye takdim programı” düzenlendi. Devlet Tiyatrosu Salonu’nda Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve gazilerin katıldığı törende Valilik ve Belediye tarafından temin edilen elbise ve ayakkabılar muharip gazilere takdim edildi.

Törende bir konuşma yapan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, al bayrak, vatan ve devlet için gazi olduklarını belirterek, dün olduğu gibi bugün de vatanı korumaya hazır olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da iki kutlu günü bir arada kutladıklarını belirterek, Cumhuriyet’in 97’nci yıldönümü coşkusu ve Mevlidi Nebi Haftası sevincini bir arada yaşadıklarını dile getirdi.

Vali Mustafa Çiftçi ise bu topraklarda özgürce yaşanabiliyorsa bunun gaziler ve şehitler sayesinde olduğunu söyledi. Çiftçi, “Bizlere düşen de onlara layık birer evlat olmak ve onlardan devraldığımız merası gelecek kuşaklara bırakmaktır” dedi.

(Haber Merkezi)