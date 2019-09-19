“Gaziler vatan sevgisinin sembolleri”

Gaziler ve şehit olan askerlerin bu ülkenin toprağı, dili, bayrağı, dini ve milli değerleri için savaştığına dikkat çeken Doğan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu yüzden bir an bile düşünmeden canını hiçe sayarak savaşmış olan askerlerimize şükran borçluyuz. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu kahramanı yazan destanın adıdır.

Gaziler bu vatan için canı pahasına savaşmış ve sağ dönmeyi başarabilmiş kahramanlardır. Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir.

19 Eylül Gaziler Günü; bu aziz vatana canını adayan kahramanların günüdür.

Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi saygıyla anar, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar dilerim.” (Haber Merkezi)