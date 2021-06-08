Gazi ve İnönü’de park yasaklanıyor

İl Trafik Komisyonu Gazi ve İnönü Caddesi üzerindeki araç parklarına yönelik yeni bir karar aldı ve yarından (9 Haziran 2021 Çarşamba) itibaren uygulamaya geçirileceği belirtildi.

Alınan karara göre bugünden itibaren Gazi ve İnönü Caddesi üzerinde park yapacak olan sürücülerin araçlarına 10 dakikalık geçici süreli park süresinin aşılmaması ve park edilen süre içinde dörtlü flaşörlerin açık bulundurulması için uyarı yazısı bırakılacak. Belirtilen kurallara uymayan araç sahiplerine tescil plakası vasıtasıyla idari para cezası verileceği de öğrenildi.



(Haber Merkezi)

