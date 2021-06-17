Gazi ve İnönü’de 118 araca ceza!

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün önce başlattıkları uyarı ve bilgilendirme sürecinin ardından uygulamanın ilk gününde 20 dakikalık süreyi aşan 118 araca 132 TL ceza uyguladı.

Uygulamayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, Gazi ve İnönü Caddesi’nde daha önce alınmış olan İl Trafik Komisyonu kararı gereği, sabahtan akşama kadar park edip esnafı mağdur eden ve sürekli park eden araçlarla ilgili yaklaşık on gündür bilgilendirme çalışması yaptıklarını söyledi.



SÜRÜCÜLER BİLGİLENDİRİLDİ

Araçların sileceklerine bilgilendirme kağıtları koyduklarını kaydeden Demir, “Sürücülere diyoruz ki 10 dakikalık süreniz var. Bu 10 dakikalık süre içerisinde lütfen hem flaşörlerinizi açın ve 10 dakikadan fazla araçlarınızı park etmeyin. Artık Kent Güvenli Yönetim Sistemlerine geçildi. Sistem park eden aracın fotoğrafını çekiyor. Saatini yazıyor. Vatandaş 20 dakikadan fazla süre park ederse aracını ceza yazıyoruz” dedi.

ESNAF MEMNUN OLDU

Park yasağının Valilik’ten Anitta Otel’e kadar olan yol güzergahında geçerli olduğunu bildiren Demir, “Belediyede bu konuya zabıta ile destek veriyor. Vatandaşlarımız lütfen makul süreden fazla arabasını bırakmasın. Caddelerimizi park yeri değil de huzurlu bir yere çevirmeye çalışalım” diye konuştu. Uygulamayla ilgili görüşlerini bildiren bazı esnaflar da uygulamanın devam etmesi gerektiğini dile getirerek, teşekkür ettiler.

