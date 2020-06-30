Gazi ve İnönü Caddesi dezenfekte edildi

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, pandemi sürecinde başladıkları dezenfekte çalışmalarını halen devam ettirdiklerini kaydetti. Yeni normalleşme sürecinde de çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Çöplü, “Havaların ısınması ve kısıtlamaların azalmasıyla birlikte özellikle Gazi ve İnönü Caddelerimizde gözle görülür bir yaya yoğunluğu oluşmaya başladı.

Halkımızın sağlığı bizim için her şeyin ötesinde. Bu yoğunluğun sağlık açısından risk oluşturabileceğini düşünerek iki ana caddemizi detaylı bir temizlik ve dezenfekte çalışması yaptık. Bundan sonra da şehrimizin genelinde dezenfekte işlemlerimize devam edeceğiz. Sabaha dek süren çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)