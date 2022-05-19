Gazi Kabakçı defnedildi

Geçtiğimiz gün vefat eden Gazi Kabakcı için önceki gün ilimiz Mecitözü İlçesi’ne bağlı Sarıhasan Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi. Kabakçı, köyde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, DSİ 54. Şube yönetici ve çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

