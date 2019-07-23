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Gazi ile Fatih Caddesi bağlantı yoluna kavşak

Çorum Belediyesi tarafından Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi’ni bağlamak üzere yapımına başlanan ve Karakeçili bölgesinde sürdürülen yol çalışması hızla devam ediyor.

Gazi ile Fatih Caddesi bağlantı yoluna kavşak

Çorum Belediyesi tarafından Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi’ni bağlamak üzere yapımına başlanan ve Karakeçili bölgesinde sürdürülen yol çalışması hızla devam ediyor.

23 Temmuz 2019 Salı 22:00
Gazi ile Fatih Caddesi bağlantı yoluna kavşak

Gazi Caddesi'ni Karakeçili yolu üzerinden Fatih Caddesi’ni bağlayacak olan yol üzerinde bulunan küçük parkta yıkım çalışması başlatıldı. Parkın yıkılması ile birlikte bağlantı bölgesine kavşak yapılması için de harekete geçildi.

Bağlantı noktasında yer alan kaldırım iş makinalarıyla kazılmaya başlanırken, parktaki yıkım da bitirildi. Tamamlanması ile birlikte Gazi Caddesi'nin trafik yükünün azaltılmasını sağlayacak olan yolun ilk etapta tek şerit olarak hizmet vereceği, Valilik yönünden gelen araçların bu yola girerek Fatih Caddesi’ne ulaşabileceği belirtildi. Yolun ikinci şeridinin ise mahkeme kararına göre kamulaştırılacak binaların yıkılmasıyla birlikte hizmete açılacağı, Fatih Caddesi üzerinden gelen araçların Saat Kulesi istikametine ulaşabileceği ancak yolun karşı şeride bağlantısının olmayacağı da öğrenildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çalışmalarla ilgili bir paylaşımda bulunarak “Gazi Caddesi ve Fatih Caddesi arasında açtığımız ve geçtiğimiz günlerde bir bölümünde asfalt serimini tamamladığımız yolun, Gazi Caddesi kısmında -başlangıç noktasında- çalışmalarımız devam ediyor. Gönülleri birleştirdiğimiz gibi Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi’ni de bir birine kavuşturacağız inşallah...” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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