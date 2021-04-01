“Gazi Caddesi’nin trafik yükü azalacak”

Sokakta bulunan 6 binanın kamulaştırmasının ardından yol açma çalışmasına başlayan Çorum Belediyesi, bir yandan kazı çalışmalarını sürdürürken öte yandan stabilize dolgu çalışmasını yürütüyor. Yapılacak bu yeni bağlantı yolunun Gazi Caddesi ve Kıbrıs Caddesi trafiğini rahatlatacağını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Garip Dede sokağını yanında bulunan 6 adet gayrimenkulün kamulaştırmasını yapmak suretiyle burada yıkım işlemlerini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik. Kazı ve dolgu çalışmalarını başlattık. Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Garip Dede Sokağımızın asfaltını sereceğiz. Bu bağlantı yolu trafiğe açıldığında, Kıbrıs Caddesi İle Bahabey Caddesinin kesiştiği kavşakta oluşan trafik yoğunluğunu azaltacak” dedi.



“YENİ YOLLAR AÇMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞIYORUZ”

Öte yandan sosyal medya hesabından bir açıklama yayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gazi Caddesi’nin trafik yükünü azaltmak amacıyla alternatif yeni yollar açtıklarını belirterek, “Kadeş Barış Meydanı ile Kıbrıs Caddesi arasında yol açma çalışmamız tamamladığında bölgedeki trafiği daha rahat hale getireceğiz. Yeni yollar açmak için aşkla çalışıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

