Gazi Caddesinde silahlı saldırı

Olay, saat 14.30 sıralarında Gazi Caddesinde meydana geldi. İddialara göre Ferhat K., trafikte tartışma sırasında akrabası olan Muhammet K’ye ateş edip yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi ise polis tarafından gözaltına alındı. Vurulan kişinin yanında bulunan Büşra K. ise çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Kavganın, Adliye’deki boşanma sonrası başladığı ve trafikte de sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Haber Merkezi)



