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Gazi Caddesinde silahlı kavga 1 ağır yaralı

ÇORUM’da meydana gelen silahlı kavgada 21 yaşındaki Fatih E., kafasına isabet eden kurşunla  ağır yaralandı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 13:52
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Olay dün gece 02.30 sıralarında Gazi Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, Fatih E. ile Abdülhamit A. Gazi caddesinde yürüdükleri sırada,  17 yaşındaki K. B.,  arasında tartışma çıktı. Motosikletin üstünde olan K. B., biranda elini beline götürüp Fatih  E’ye ateş etti. Açılan ateş sonucu Fatih E., kafasına isabet eden  kursunla  yere yığıldı.


Silahla yaralama olayını gerçekleştiren K. B., olay yerinden motosikleti ile kaçarken,  Yaralı Fatih E., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı. Polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren  K. B’yi  yakalamak için çalışma başlattı. Polis saldırının yaşandığı bölgede 3 adet boş kovan elde ederken  silahla yaralama olayı ile ilgili soruşturma sürüyor.
SİLAHLA VURMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan Fatih E’nin vurulma anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, K. B’nin bir işyerinde alış veriş yaptıktan sonra motosikletine bindiği bu sırada , Fatih E.,  Abdülhamit A., ve K. B., arasında konuşma yaşandığı kısa bir süre sonra da K. B’nin motosikletinden inip belindeki silahla Fatih E’ye ateş ederek kafasından vurduğu görülüyor.

Son Güncelleme: 14.05.2020 15:04
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