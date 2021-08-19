Gazi Caddesinde neler oluyor

ÇORUM’da Gazi Caddesi birkaç gün içerisinde yaşanan intihar girişimleri ile dikkat çekiyor.

İki gün önce M.Y., isimli kişinin iki kez intihar girişiminde bulunmasının ardından bugünde 8 katlı iş merkezinin çatısına çıkan M.K., intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından M.K.’yı aşağıya indirdi.

Olay, öğle saatlerinde Gazi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K., bilinmeyen bir nedenle 8 katlı bir iş merkezinin çatısına çıktı. Çatıda M.K’yi gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra, sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimalini göz önünde bulundurarak, binanın altına şişme yatak açtı. Bu sırada polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan M.K’yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından M.K., polis eşliğinde aşağıya indirildi. Şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Öte yandan yetkililer apartman yöneticilerinin çatı bölümüne çıkan alanda önlem alıp almadıkları yönünde denetimler gerçekleştirileceği bilgisine ulaşıldı.