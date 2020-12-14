Gazi Caddesinde bisiklet yolu çift yönlü olurken, park ücreti de geliyor 

Gazi Caddesi’nin gidiş dönüş olarak çift yönlü bisiklet yolu yapılması kararı çıktı. Akşam saatlerinde Çorum Belediyesi’ne gelen bir grup esnaf, yapılan bisiklet yolu nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile görüştü. Yapılan görüşmeler sonrası gazetecilere açıklama yapan Başkan Aşgın, yeni aldıkları kararla hem bisiklet sürücülerinin hem de esnafın mağduriyetinin giderileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, niyetlerinin ne esnafa ne vatandaşlara ne de hemşehrilerine zorluk çıkarmak olmadığını söyledi. Gazi ve İnönü Caddesi’nde sürekli araçların bir şeridi park ederek işgal ettiğini belirten Aşgın, “Caddelerde parklanma büyük bir problem. Belediye olarak niyetimiz sürekli parklanmaya müsaade etmemek. Geçici park edilmesi bizim için önemli. Bisiklet yolunun olmadığı yerlere bakın zaten tek sıra araç parkı var ve trafik tek şerit halinde ilerliyor” dedi.

ESNAFIN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK

Esnafla birlikte çok daha hayırlı bir karar aldıklarını söyleyen Aşgın, “İnşallah aldığımız karar sonrası Gazi Caddesi baştan sona, İnönü Caddesi boydan boya hem bisiklet yoluna kavuşacak, hem esnafımızın mağduriyeti giderilmiş olacak. Hem de bizim yakında ihaleye çıkacağımız geçici parklanmayla ilgili ihalenin önü açılmış olacak. Esnafın da böyle bir talebi var bizden” şeklinde konuştu.

BİSİKLET YOLU ÇİFT YÖNLÜ OLACAK

Aşgın, şu ifadelere yer verdi: “Şu an için üzerinde çalıştığımız çözüm şu; biz tek yönde 2.30 metre bir alan yapmıştık, esnafımız caddenin hem geliş hem dönüş yolunda bisiklet yolu olsun ancak alanı yarıya düşürelim dedi. Biz de bu yönde çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bisiklet yolunu 1.20 metre alana düşüreceğiz. Hem bisiklet yolu olacak caddede hem de araçların geçici park edebileceği alan açılacak. Esnafımızın en ufak bir zarar görmesini istemeyiz. Güzel bir istişare yaptık kendileriyle. Şehrimiz için de güzel bir karar oldu.” Esnaflar da Başkan Aşgın’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

GAZİ CADDESİ’NDE PARK ÜCRETLİ OLACAK

Yapacakları ihale sonrası Gazi Caddesi’nde parkın ücretli olacağını açıklayan Aşgın, “İlk 15 dakika ücretsiz olacak. Ondan sonrası da saat saat ücretlendirilecek. Yakında bunun ihalesine çıkacağız. Esnafımıza böyle bir destek daha veriyoruz. Hem bisikletçilerimiz hem esnafımızın mutlu olacağı bir karar aldık” şeklinde konuştu.