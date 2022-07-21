Gazi Caddesi 3 akşam araç trafiğine kapandı

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Gazi Caddesi’nin üç akşam araç trafiğine kapatılması kararı alındığı belirtildi.

Buna göre 21, 22 ve 23 Temmuz’da yapılacak üç günlük 37. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri çerçevesinde Gazi Caddesi (Saat Kulesi-Atatürk Anıtı arası) saat 20.30 ile 24.00 arası araç trafiğine kapalı olacak.

(Volkan SINAYUÇ)

