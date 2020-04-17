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“Gazetenizi yalnız bırakmayın”

Yerel gazeteler, “demokrasinin kılcal damarları” olarak nitelenir. İnsanların gerçekleri öğrenme ve haber alma hakkı adına, fikir ve ifade özgürlüğü adına demokrasinin olmazsa olmazlarıdır.

“Gazetenizi yalnız bırakmayın”

Yerel gazeteler, “demokrasinin kılcal damarları” olarak nitelenir. İnsanların gerçekleri öğrenme ve haber alma hakkı adına, fikir ve ifade özgürlüğü adına demokrasinin olmazsa olmazlarıdır.

17 Nisan 2020 Cuma 22:00
“Gazetenizi yalnız bırakmayın”

Uzunca bir süredir ekonomik sıkıntı yaşamakta olan yerel gazeteler, koronavirüs salgını nedeniyle çok daha büyük sarsıntı geçirmeye başladılar. Resmi ilanlar azaldı, özel ilan-reklamlar neredeyse sıfıra yaklaştı. Kapanan işyerleri nedeniyle abone sayısında ve bayi satışlarında da gerileme oldu.

Gazeteniz ÇORUM HABER, bu zor koşullara rağmen, yayın kalitesinden ödün vermeden ayakta durmaya çalışıyor. Ama, devlet desteği yanında toplumun da ciddi ve seviyeli yayın organlarına sahip çıkması için hemen her gün çağrı yapıyor, bu konudaki haberlere yer vermeye özen gösteriyor.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi, “ÇORUM HABER Dostu” Saygı Öztürk de, dün ilk sayısı çıkan “Hafta Sonu Sözcü” gazetesindeki köşesinde yerel basının sorunlarına değinerek, “İlimin, ilçemin gazetesi, radyosu, televizyonu yaşamalı, yaşatılmalı. Halkın, haklının yanında olan gazetenizi yalnız bırakmayın. Bu zor günleri de yine elbirliğiyle aşacağız. Gün dayanışma günüdür” dedi.

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