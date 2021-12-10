Gazeteniz Fox TV ekranında

Gazeteniz ÇORUM HABER, sabah “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programında bir kez daha Fox TV ekranına geldi.

Ülkemiz televizyonlarının yıldızı İsmail Küçükkaya, dünkü ÇORUM HABER’in 3 liraya çıkan simit fiyatı ile ilgili “Çay-simit de artık hayal gibi bir şey!” sürmanşetini ve “Bu ne yaman çelişki!” manşetini izleyicilerine okudu.

(Haber Merkezi)

