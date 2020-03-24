Gazetemiz “el değmeden” abonelerimize ulaştırılıyor

ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nin (America’s Center for Disease Control) yayınladığı tavsiye açıklamasında, gazetelerden virüs bulaşmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, ticari ürünlerden koronavirüs kapma riskinin oldukça düşük olduğunu açıklarken, Avustralya Sağlık Bakanlığı’ndan Brendan Murphy de insanların gazete aldıktan sonra ellerini yıkamalarının yeterli olacağını ifade etti.

Konuya ilişkin bir makale yayınlayan New York Times'a göre ise, gazetelerin güvenli kabul edilmesinde baskının ve paketlemenin el değmeden yapılmasının rolü bulunuyor.

Gazeteniz ÇORUM HABER de, Ankara’da web ofset tesislerinde, bobin kâğıttan basılıyor, el değmeden paketlenip Çorum’a gönderiliyor. Dağıtıcılarımız da, abonelere tek tek dağıtırken kesinlikle eldiven kullanıyorlar.

(Haber Merkezi)