“Gazetecilik zor şartlar altında yürütülüyor”

“Basının bir kolu olarak özellikle gazeteciliğin ne kadar zor şartlar altında yürütüldüğünü çok iyi biliyoruz. Özellikle yerel basının ayakta kalabilmek için çok uğraş verdiğini, sıkıntılar yaşadığını, ekonomik açıdan zorluklarla mücadele ettiğini yakînen görüyoruz” diyen Vargeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basının ve onun emekçilerinin ekonomik yönden devlet tarafından pozitif ayrımcılıkla desteklenmesine inanıyoruz. Görev yaparken bağımsız, özgür ve güçlü olmalarını, haber alma ve yayma konusunda yasa ve yönetmeliklerle meslek ilkelerine bağlı kalmak şartıyla kısıtlanmamalarını, hapse atılmamalarını veya cezai yaptırımlara tabi tutulmamalarını önemsiyoruz. Gazeteci, kişiye göre değil meslek ilkeleri gereği habercilik yapar, değerlendirmelerde bulunur, kamusal bir görev icra eder. Bu nedenle basının kamusal bir görev yaptığı ve yasal olarak da korunması gereğine inanıyoruz”

Basında çalışanların ailevi ve sosyal hayatlarında büyük fedakarlık ettiğini, ekonomik açıdan olumsuz şartlarla mücadele ederek ayakta kalma mücadelesi verdiğini, internet gazeteciliği veya elektronik ortamlardaki ilan ve reklamlar nedeniyle gelirlerinin ve trajlarının düştüğünü hatırlatan Vargeloğlu, buna rağmen girdi maliyetlerinin ise çok arttığını kaydetti.

Özellikle iktidara geldiklerinde yerel basını devlet imkanlarıyla destekleyeceklerini ve basını korumaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirten Vargeloğlu, tüm basın emekçilerinin bayramını kutladı.

(Haber Merkezi)