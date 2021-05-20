“Gazetecilik mesleğinin saygınlığını korumak herkesin sorumluluğudur”

ÇORUM HABER Gazetesi Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, 19 Mayıs 1919’un 102. yıldönümünde, Türk gençliğine güvendiğini ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine inandığını belirterek, “Asla umutsuzluğa kapılmamalıyız. Zor günlerden geçiyor olsak da, bunları aşacağız. Gençliğimizin dinamizmiyle Yüce Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkacağız.” dedi.

Umut Radyo’da, genç radyocu Umut Çınar’ın hazırlayıp sunduğu “Umut Gençlik Kulübü” söyleşilerinin 30’uncusu olan final programına katılan Mehmet Yolyapar, kendisinin 50 yılı aşan meslek yaşamı boyunca Atatürk ilkelerinden asla sapmadığını, ÇORUM HABER’in de 36 yıldır bu çizgide yayınını sürdürdüğünü belirterek, “Yüce Atatürk’ü yok sayma ya da itibarsızlaştırma çabaları, hiçbir şekilde amacına ulaşamıyor ve ulaşamayacak. Ulusun ezici bir çoğunluğu O’nun yolunda yürümeye devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Umut Çınar’ın genç kuşaklarla ilgili sorusunu yanıtlarken de, gençliğe güvenini ifade eden Yolyapar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Gençlerimizin bir kısmı, çeşitli odakların kuşatması altında olsa da, yepyeni bir kuşak geliyor. Örneğin, çok konuşulan Z kuşağı…Ben kendi payıma, Z kuşağını anlıyorum dersem yanlış olur, ama onların farklı olduklarını biliyorum ve kabulleniyorum. Farklılıklarına tepki göstermek yerine, anlamak için azami gayreti gösteriyorum. Onlar bu ülkeyi çok ileri noktalara taşıyacaklar, buna inanıyorum.”



Yine bir soru üzerine, kendi meslek yaşamını ve ÇORUM HABER’in kuruluşunu anlatan Yolyapar, “Ben kendisini Atatürk milliyetçisi, Atatürk devrimcisi diye niteleyen bir insanım ve meslek yaşamım boyunca bu duruşum hiç değişmedi. Bunun yanı sıra, bir de Çorum milliyetçiliği vasfım var. Benim için Çorum’un yararı, iyiliği, güzelliği her şeyin önünde gelir. Nitekim bu anlayışla, Çorum’a pek çok önemli yatırım ve hizmetin kazandırılmasında, kamuoyu oluşturma ve öncülük etme yoluyla büyük katkılarımız oldu. Olmaya da devam edecek.” diye konuştu.

Ord. Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun, Çorum’un yetiştirdiği çok büyük bir değer olduğunu, ölümünden önce adeta vasiyet eder gibi konuşması üzerine, gazetede kampanya açarak, o ana kadar ismi olmayan, “Büyük Park” veya “Belediye Parkı” diye ifade edilen parka, Belediye Meclisi kararıyla adının verilmesini sağladığını anlatan Mehmet Yolyapar, “Ne yazık ki, tezviratla O’nun ismi kaldırılıp Yunus Emre ismi verildi. Elbette Yunus Emre çok büyük değerimiz, ama o isim bir başka yere verilebilirdi. Bir gün, o parka yeniden Velidedeoğlu’nun adının verileceği umudunu içimde yaşatmaya devam ediyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Mehmet Yolyapar, Umut Çınar’ın “Mesleğinize heves eden ya da yeni başlamış olan gençlere tavsiyeleriniz neler olur?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Öncelikle çok okumalarını öneririm. Okumadan yazılmaz. Özellikle, yazım kuralları konusunda kendilerini yetiştirmeleri gerekir. Şu anda ne yazık ki, Türkçe’nin başı-gözü yarılıyor. Çoğu haberde ne imla var, ne düzgün anlatım. Bir de, 5 N 1 K kuralı var. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim…Bu unsurların tümünü içermeyen haber, eksiktir, sakattır. Okurlarda eskiden ‘gazete öyle yazıyorsa öyledir’ şeklinde yerleşmiş bir güven vardı. Şimdi kuşkuyla karşılanır hale geldi. Buna hiç hakkımız yok.”

“Diğer yandan, şantaj gazeteciliği, asparagas, sansasyon haberciliği gibi basın etiğine uymayan eğilimler çok yaygınlaştı. Hele de sosyal medyada hiçbir ilke, ölçü, tutarlı olma hassasiyeti kalmadı. Gazeteciliği yerlerde süründürmeye kimsenin hakkı yok. Gazeteciliğin saygınlığını koruma açısından, bu mesleğin içindeki herkes büyük sorumluluk taşıyor. Okuyucu veya izleyicilerin de bu konuda duyarlı olmaları, kötü örneklere prim vermemeleri gerekiyor.”

(Haber Merkezi)

