“Gazetecilik dünyanın en zor mesleklerinden biridir”

Tüm basın çalışanlarının gününü kutlayan Milletvekili Kaya, en meşakkatli ve özveri isteyen mesleklerin başında gazeteciliğin geldiğini belirterek; “Doğru, ilkeli ve seviyeli bir çizgide mesleklerini icra eden gazeteciler her toplumda ve her ülkede karşılık görmüştür” diye konuştu.

Gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeden ekmeğinin peşinde kutsal bir göreve ifa ettiğini belirten Milletvekili Kaya, gazetecilerin ülke ve dünya gündemine ilişkin takiple kamuoyunu bilgilendirme emeğinin takdire şayan olduğunu kaydetti.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya mesajının devamında şu görüşlere yer verdi: “Bu düşüncelerle, şehrimizde zaman mefhumu gözetmeksizin, Basın Yayın kuruluşlarında fedakârca çalışarak ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilimizdeki gelişmeleri, halkımızla paylaşma yolunda emek harcayarak, kamuyu yönetenler ile yönetilenler arasında köprü görevi gören; İlimiz ve ilçelerimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alarak emek harcayan, ülkemizin menfaatleri, milletimizin çıkarları doğrultusunda gerçeklerin peşinden koşarak, toplumu aydınlatan tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.”

(Haber Merkezi)