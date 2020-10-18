“Gazetecilerin yıpranma hakkı için zaman daraldı”

Türkiye’nin em üst basın meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Anayasa Mahkemesinin “basın çalışanlarının yıpranma hakkına ilişkin” aldığı karar gereği, 14 Kasım 2020 tarihine kadar, gazetecilerin fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için yasama organının “kanuni” düzenleme yapması gerekmektedir.

Bu düzenleme su an komisyondadır. Ancak bu haliyle, yıpranma hakkından yararlanmak basın kartı şartına bağlanmaktadır.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak, gazetecilik mesleğinin basın kartı sahibi koşuluna bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmesini, 5953 sayılı yasa (meslek çalışanlarınca bilinen 212 sayılı yasaya ) tabi görev yapan gazetecilerin anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammının basın kartı koşusuna bağlanmadan geri verilmesini istiyoruz. Aksi halde meslektaşlarımızın yaşayacağı hak kaybı, emeklerinin gasp edilmesi anlamına gelecektir.

Anayasa mahkemesi kararının ardından doğacak hukuki boşluğun doldurulması amacıyla yapılacak çalışmanın, hak kaybına yol açmadan sonuçlanmasını ve 5953 sayılı yasa kapsamında görev yapan tüm meslektaşlarımızın yıpranma hakkından yararlanmasını diliyoruz.” (Haber Merkezi)