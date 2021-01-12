“Gazetecilerin büyük özverisini takdir ediyoruz”

Çorum’un “duayen” İnşaat Mühendisi Turan Damar, Çorum’un barış ve huzurunu, ortak çıkarlarını öne alan, yapıcı ve objektif gazetecilik hizmeti verme çabasındaki gazetecilerin büyük özverilerini takdirle izlediklerini belirterek, “Basına destek olmayı, en önemli demokratik görevlerden biri olarak görüyoruz” dedi.

Arkadaşı Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayan Turan Damar, tüm gazetecilere daha olumlu bir ortamda görev yapmaları dileğini iletti. (Haber Merkezi)