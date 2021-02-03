“Gazetecileri ayrıştıran, hak yiyen, hukuku çiğneyen anlayışa son verin”
CHP’nin gazeteci kökenli vekillerinden İzmir Milletvekili Atila Sertel, keyfi uygulamalarla gazeteciler arasında ayrımcılık yapıldığını, sürekli basın kartlarının yenilenmediğini, muhalif görülen gazetecilerin kartlarının iptal edildiğini, dolayısıyla Anayasa, yasa ve yönetmeliklerin açıkça çiğnendiğini savundu.
Güncel 03.02.2021, 01:08
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En tepede başlatılan vatandaşları “bizden-sizden” diye ayrıştıran anlayışın tüm kurum ve kuruluşlara da sirayet ettiğini belirten Sertel, başvuruların aylardır “incelemede” diye bekletilmesini hak ihlali olarak niteledi. Atila Sertel, “Kartını almak için bekletilen gazetecilerin genellikle muhalif olmaları tesadüf değil” diye konuştu.
Soru önergesine yanıt verilmediğini de ifade eden Sertel, “Kimlerin gazeteci olduğuna veya olacağına biz karar veririz diyorlar. Yandaşsan al kartını, koy cebine, gazeteciysen, eleştiriyorsan bekle bekleyebildiğin kadar. Anayasa’yı, yasaları, yönetmelikleri göz göre göre çiğneyip gazetecilerin haklarını yiyorlar” dedi.
(Haber Merkezi)
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