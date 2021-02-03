“Gazetecileri ayrıştıran, hak yiyen, hukuku çiğneyen anlayışa son verin”

En tepede başlatılan vatandaşları “bizden-sizden” diye ayrıştıran anlayışın tüm kurum ve kuruluşlara da sirayet ettiğini belirten Sertel, başvuruların aylardır “incelemede” diye bekletilmesini hak ihlali olarak niteledi. Atila Sertel, “Kartını almak için bekletilen gazetecilerin genellikle muhalif olmaları tesadüf değil” diye konuştu.

Soru önergesine yanıt verilmediğini de ifade eden Sertel, “Kimlerin gazeteci olduğuna veya olacağına biz karar veririz diyorlar. Yandaşsan al kartını, koy cebine, gazeteciysen, eleştiriyorsan bekle bekleyebildiğin kadar. Anayasa’yı, yasaları, yönetmelikleri göz göre göre çiğneyip gazetecilerin haklarını yiyorlar” dedi.

(Haber Merkezi)