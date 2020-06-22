Gazetecilerden protesto

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan gazeteciler, kalemlerini kurum önüne bırakarak tepkilerini dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta sonu ülke genelinde yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılmıştı. Çorum’da da haber yapmak amacıyla farklı okullara giden basın mensupları, bazı okul yöneticilerinin olumsuz tavırları ve saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

23 Nisan Ortaokulu’nda sınav çıkışında görev yapan Leblebi TV Muhabiri Gizem Galatalı ve Kameraman Murat Bekmezci, Okul Müdürü Cenap Tozlu’nun fiziksel şiddetine maruz kalmış, saldırı karşında okul önünde bekleyen veliler ve gazeteciler neye uğradıklarını şaşırmıştı. “Çekim yapamazsınız” diyerek basın mensuplarına saldıran Cenap Tozlu’nun öfkeli tavrı, olay yerinde bulunan herkesin tepkisi toplamıştı. Tozlu ayrıca olay yerindeki diğer basın mensupları ile de atışmıştı.

Olayın ardından geçen 3 gün sonunda kent yetkililerinden hiçbir açıklama yapılmaması basının tepkisini çekti. Yaşanan olaya tepkisiz kalmamak amacıyla Çorum’da yayın yapan gazete, televizyon ve internet haber sitelerinin muhabirleri ilk olarak Leblebi TV’ye “geçmiş olsun” ziyaretinde bulundu. Basın mensupları daha sonra ise hep birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne giderek tepkilerini alkışlar ve kalem bırakarak gösterdi.

Burada basın mensupları adına Leblebi TV Genel Yayın Yönetmeni Erkan Karaca, bir basın açıklaması yaptı. Olayın sınav çıkış saatinde yaşandığını önemle vurgulayan Erkan Karaca, “Olay gününde muhabirlerimiz görevlerini yapmak üzere 23 Nisan Ortaokulu’na gittiler. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki arkadaşlarımız sınav girişinde görüntü alırken değil sınav çıkışında saldırıya uğradı” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı veya Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okul bahçelerinde çekim yapılmasının yasak olduğuna dair hiçbir bildirinin basınla paylaşılmadığını dile getiren Karaca, “İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla okul bahçelerine öğrenciler hariç hiç kimsenin alınmayacağı ifade edilmişti. Ancak bu yasağa basın mensuplarının da dahil olacağı hiçbir basın kuruluşuna bildirilmedi. Yerelde bunu bildirmesi gereken İl Milli Eğitim Müdürlüğü, gazetecileri bu bilgiden yoksun bıraktı. Haliyle meslektaşlarımız da tamamen iyi niyetle görevlerini yapmak için gittikleri okuldan darp edilerek ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Basına zaman zaman uygulanan sert tavır ve şiddetin sona ermesi gerektiğini dile getiren ve bu konuda yetkilileri daha duyarlı olmaya davet eden Erkan Karaca, olayın ardından Çorum’da görev yapan hiçbir kamu kurum ve kuruluşu yetkilisinin bilgi almak için dahi kendilerine ulaşmadığını da vurguladı.

(Haber Merkezi)