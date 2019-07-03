Gazetecilerden Bolluk ve arkadaşlarına veda yemeği

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Bolluk ve çalışma arkadaşlarına önceki akşam Hasan Zahir’de bir yemek verdi.

Veda yemeğine, Cemiyet Başkanı Şevket Erzen, Onursal Başkan Mehmet Yolyapar, Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Çevrim, Serdal Özel ve Recep Mebet ile bazı basın mensupları katıldı.

Cemiyet Başkanı Erzen, şubenin kuruluşundan beri görev yapan bu ekibin, yerel basınla iyi ilişkiler kurduklarını ve uyum içinde bir çalışma gösterdiklerini belirterek fedakârca hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Erzen, dostluklarının baki kalacağını belirtirken, Osman Bolluk da Çorum’un ve Çorum’daki dostlarının anılarında daima müstesna bir yere sahip olacağını söyledi.

(Haber Merkezi)