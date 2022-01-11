“Gazeteciler mesleklerini yapamaz duruma geldi”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Eralp Armakan, yazılı, görsel ve internet medyasında çalışan gazetecilerin bir çok özlük hakkından yoksun olduğunu, öte yandan gazetecilik mesleğindeki işsizlik oranının ortalamanın da üzerinde olarak yüzde 25 civarında olduğunu vurguladı.

TDP olarak gazetecilerin özlük haklarını ve özgürce çalışma hakların içtenlikle desteklediklerini belirten Eralp Armakan, Gazetecilik mesleğinin demokratik ve müreffeh bir toplum için yaşamsal olduğuna inandığını kaydetti.

Yoğun, ekonomik sorunlar ve pandeminin getirdiği daralmayla çok sayıda gazetecinin işinden olduğunu ve devletten destek olamadığına dikkat çeken Armakan, iş bulup çalışan gazetecilerin ise dava ve yargılanma baskısı altında mesleklerini yapamaz duruma geldiğini söyledi.

Eralp Armakan, “Dünya 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü gazetecilerin demokratik ve müreffeh bir toplum için yaşamsal olduğu farkındalığın oluşmasına vesile olması adına kutluyorum” diye konuştu.

(Uğur GÖRKEM)

