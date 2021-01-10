“Gazeteciler, mesleklerini özgür, bağımsız bir ortamda sürdürmeli”

Basına ve basın emekçilerine Demokrat Parti döneminde yapılan baskılara tepki olarak “Milli Birlik Hükümeti”nce çıkarılıp 4 Ocak 1961 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve basın emekçilerinin lehine olan 212 sayılı Basın Yasası’nı engellemek için gazete patronlarının üç gün gazete basmama kararı aldığını belirten Çiftçi, “Bunun üzerine basın emekçileri Türkiye emekçi mücadelesinin şanlı sayfalarından birini yazarak 10 Ocak 1961’de haklarına ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak için yürüyüş düzenleyip 11-12-13 Ocak 1961 günlerinde ortak olarak BASIN isimli gazeteyi çıkarma kararı aldılar. Gazetenin yazı işleri müdürü Abdi İpekçi oldu.

O tarihten beri 10 Ocak tarihi, 12 Mart 1971 darbesine kadar “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlandı. Darbenin ardından “bayram” olmaktan çıkarılan gün “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak anılmaya başladı” dedi.

Basın emekçilerinin yoğun iş yükü altında çalıştırıldığını kaydeden Çiftçi, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Basınımız çoktan “medya” olmuş, iktidar yanlısı “medya” ise bir eli yağda bir eli balda konumuna yükselmiştir.

Muhalif basın, ilan verilmeme dahil her türlü baskıya maruz kalarak boğaz tokluğuna çalışan insanlar haline getirilmiştir.

Basın emekçilerinin çalışma şartlarının daha da iyileştirildiği, örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırıldığı, “tasarruf!” gerekçeleriyle işten çıkarılmadıkları, özgür, bağımsız bir ortamda çalışmalarını diliyoruz.

Halkın haber alma özgürlüğü için, gecesini gündüzüne katarak, özveriyle çalışan, toplumun doğru, özgür, ilkeli ve tarafsız haber alması için emek veren tüm basın çalışanlarının ''10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'' kutluyoruz.”

(Haber Merkezi)