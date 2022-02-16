GAZETECİLER KALEM BIRAKTI
“Anadolu basınının sesini duyan yok”…
Güncel 16.02.2022, 00:26
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Basının sorunlarının çözümü için mücadele veren Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi üyeleri kalem bıraktı, oturma eylemi yaptı.
Konu ile ilgili konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca "Açıklamalar yapıyoruz ancak İletişim Başkanlığı Anadolu basınının sorunlarını çözmek için en küçük bir çalışma yapmıyor. TGF Başkanlar Konseyinin Antalya'daki 65. toplantısında eylem kararı aldık konsey üyelerimizle oturma eylemi yapıp kalem bıraktık. Eylemlerimizi devam ettireceğiz" dedi. (Haber Merkezi)
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