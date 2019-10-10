Gazeteciler Cemiyeti'nden “hayırlı olsun” ziyaretleri

İlk ziyaretlerini Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk’e yapan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ve yönetim kurulu üyeleri, Öztürk’e Çorum’daki görevinde başarı dileklerini ilettiler.

Cemiyet yöneticileri, geçtiğimiz haftalarda görevlerine başlayan Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu’nu da ziyaret ederek, Gülser ve Uzunoğlu’na “hayırlı olsun” temennilerini bildirdiler.

Ziyarette Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Taner Şimşek, Recep Mebet ve Ali Özdemir hazır bulundu.

(Haber Merkezi)