Gazeteciler Cemiyeti’nden “hayırlı olsun” ziyareti

Cemiyet Başkanı Şevket Erzen’in öncülüğündeki ziyarete Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Taner Şimşek, Recep Mebet, Mustafa Külcü, Ali Özdemir, Bilal Çevrim ve Osmancıklı gazeteci İlkay Sever katıldı.

Ziyarette konuşan Şevket Erzen, BİK Çorum Şube Müdürlüğü’ne atanan Abdullah Güler’i tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Çorum basını hakkında bilgi veren Erzen, Cemiyet çalışmalarından da bahsetti.

Basın mensuplarına çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyen Güler ise, nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cemiyet yönetimine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

