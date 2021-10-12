Gazeteciler Cemiyeti’nden dağıtıcılara jest

Önceki akşam Gazi Caddesi üzerindeki Havuzbaşı Restoran’da düzenlenen yemeğe Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Çorum Gazeteciler Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri ile gazete dağıtıcıları katıldı.

Yemekte konuşma yapan BİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, gazete dağıtıcılarının yaz, kış, soğuk, sıcak demeden fedakarca çalıştıklarını belirterek; “Ne denli zor şartlar altında çalıştığınızı iyi biliyoruz. Biz de Gazeteciler Cemiyeti olarak böyle bir günde sizlerle biraraya gelmeyi uygun gördük. Sizlere görevlerinizde başarılar diliyor ve gününüzü kutluyorum” dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ise yaptığı konuşmada gazete dağıtıcılarının büyük fedakarlıkla vatandaşlara gazetelerini ulaştırma görevini başarıyla yerine getirdiğini belirterek “Dağıtıcılar gazetelerimizin olmazsa olmazlarıdır. Dağıtım olmadan gazete olmaz. Minnettarlığımı ifade ediyorum” dedi.

Yemek ile devam eden programda sohbetin ardından dağıtıcılara birer küçük hediye de takdim edildi.



(Volkan SINAYUÇ)

